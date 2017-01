Kühne-Hörmann: Fußfessel wichtiges Werkzeug

Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) dringt darauf, die elektronische Fußfessel verstärkt für die Terrorismusbekämpfung einzusetzen. „Die aktuellen Terroranschläge sind wie ein Stresstest für den Rechtsstaat”, sagte die Ministerin am Dienstag in Wiesbaden anlässlich ihrer Regierungserklärung im Hessischen Landtag. „Es gibt einen Mangel an Sicherheit für diese bislang nicht gekannten Phänomene. Deshalb müssen wir den Rechtsstaat wehrhafter machen.” Dazu gehöre auch ein erweiterter Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung von verurteilten Extremisten sowie für ausreisepflichtige Gefährder.

In Hessen werden zwischen 30 und 40 Personen als islamistische Gefährder geführt. Zwei Drittel dieser Personen befinden sich nach Angaben des Innenministeriums im Ausland oder in Straf- und Untersuchungshaft. Die Zahl der islamistischen Gefährder, die ausreisepflichtig sind, bewege sich im niedrigen einstelligen Bereich. Alle diese Personen seien derzeit in Haft, sagte ein Ministeriumssprecher.

Auch in Haft werden als Gefährder geltende Häftlinge weiter beobachtet, erklärte die Justizministerin. Das Netzwerk Deradikalisierung im Strafvollzug (NeDiS) arbeite mit Personen, bei denen ein extremistischer Hintergrund besteht oder vermutet wird. In hessischen Gefängnissen seien derzeit eine „mittelgroße zweistellige Zahl” von Personen in der Beobachtung, sagte Kühne-Hörmann.

Bundesweit stufen die Sicherheitsbehörden rund 550 Personen aus der Islamisten-Szene als Gefährder ein. Ihnen trauen Polizei und Geheimdienste zu, dass sie „politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen”. Der Begriff des Gefährders ist rechtlich nicht definiert, es handelt sich um eine interne Einschätzung der Sicherheitsbehörden.

Bei einer Ausweitung des Fußfesseleinsatzes für Gefährder würde sich die Zahl der überwachten Personen in Deutschland nach Einschätzung von Kühne-Hörmann verdoppeln. Für Hessen wäre das über die gemeinsame Überwachungsstelle der Länder (GÜL) mit Sitz in Bad Vilbel aber jederzeit technisch möglich. Die entsprechenden rechtlichen Änderungen könne Hessen jederzeit mit einer Initiative auf der Justizministerkonferenz einbringen, kündigte die Ministerin an.

„Das ist keine neue Überwachungsorgie, wie viele meinen”, betonte Kühne-Hörmann in ihrer Regierungerklärung. Der Gedanke der Überwachung sei vielmehr längst in vielen Gesetzen normiert. Keiner wolle „den Eindruck erwecken, als sei das Instrument der elektronischen Fußfessel ein Allheilmittel der Sicherheitspolitik”, sagte die Ministerin. Aber eingebettet in viele weitere Maßnahmen sei es ein Mittel, um die Sicherheit im Land zu erhöhen.

