Künstleraktion gegen Flüchtlingspolitik

Faszination Auto-Tuning „Tuning ist viel mehr als nur am Auto schrauben“

Frankfurt/Koblenz. Zu ihren Treffen am "CarSamstag" kommen in Hessen die Autofanatiker wieder in Massen zusammen – und halten die Polizei in Atem. Doch was steckt hinter der Faszination Auto-Tuning? Wir haben mit zwei Mitgliedern der Szene darüber gesprochen. mehr