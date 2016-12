Kulturmanagerin Birgit Simmler leitet Luisenburg-Festspiele

Die in Biedenkopf tätige Kulturmanagerin Birgit Simmler wird als Nachfolgerin von Michael Lerchenberg neue Intendantin der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Dies teilte die nordbayerische Stadt am Mittwoch mit. Die 44-Jährige arbeitet als Kulturbeauftragte der hessischen Stadt Biedenkopf und ist Intendantin der dortigen Schlossfestspiele.

Der Schauspieler und Regisseur Lerchenberg verlässt die Festspiele im Herbst 2017 und geht damit früher als zunächst geplant. Seinen vorzeitigen Weggang hatte er mit fehlendem Rückhalt in der Lokalpolitik begründet. Simmler will der Stadt zufolge für die Luisenburg-Festspiele Geschichten und Geschichte des Ortes und der Region zu großen Musical- und Schauspielproduktionen verarbeiten. Sie wolle alle zwei Jahre eine Uraufführung auf die Felsenbühne bringen.

Die Schlossfestspiele in Biedenkopf, die sie 2013 gründete und seitdem künstlerisch leitet, bringen deutschsprachige Musicals zu regionalen Themen auf die Bühne. Vor ihrer Zeit in Hessen lernte sie am New Yorker Broadway und leitete Produktionen in Städten wie Wien, Amsterdam oder Zürich, wie sie selbst auf der Karriere-Plattform Linked-in schreibt.

(dpa)