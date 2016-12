Kulturprojekt soll Bürger-Raum auf B-Ebene zurückholen

Die B-Ebene am Frankfurter Hauptbahnhof ist in den vergangenen Monaten einmal mehr als Umschlagsplatz für Drogen in Verruf geraten. Verwahrlosung und Elend der Süchtigen sowie Dealer, die trotz regelmäßiger Razzien immer wieder zurückkehren, tragen dazu bei, dass viele Menschen die unterirdische Passage als nicht wirklich sicher empfinden. Ein Kulturprojekt des städtischen Drogenreferates will das ändern.

Heute startet die ehrenamtliche Veranstaltungsreihe nach dem Motto „Für ein Miteinander - wir nehmen uns den Raum”. Nach Angaben der Organisatoren soll ein Zeichen gesetzt werden, „dass der öffentliche Raum für alle da ist”.

(dpa)