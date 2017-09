Kultusminister Lorz gibt Regierungserklärung im Landtag ab

Der Landtag in Wiesbaden startet heute mit einer Regierungserklärung von Kultusminister Alexander Lorz in die Plenarwoche. Der CDU-Politiker will in der hessischen Bildungspolitik über die Herausforderungen sprechen und wie diese gemeistert werden können.

Die Schulpolitik ist zwischen Schwarz-Grün und der Opposition heftig umstritten. Für diese kommt der Auftritt von Lorz im Landtag rund einen Monat zu spät: Traditionell hält der Kultusminister seine Regierungserklärung direkt nach der Sommerpause zum Start ins neue Schuljahr. Dass stattdessen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zum Thema Mobilität sprach, hatte bei der Opposition für Kritik gesorgt.

(dpa)