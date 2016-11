Kultusminister stellt Plan zur Integration von Flüchtlingskindern vor

Bisher besuchen sie lediglich Vorbereitungsklassen, doch in den kommenden Monaten sollen Tausende Flüchtlings- und Zuwandererkinder in den Regelunterricht an den hessischen Schulen integriert werden. Das Kultusministerium hat dazu einen Integrationsplan ausgearbeitet, den Minister Alexander Lorz (CDU) am (morgigen) Freitag in Wiesbaden vorstellen wird (10.30 Uhr).

In den Vorbereitungsklassen hätten die Kinder und Jugendlichen mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen vor allem intensiven Sprachunterricht erhalten, berichtete das Ministerium. Aktuell lernten rund 17 000 sogenannte Seiteneinsteiger in solchen Intensivklassen. Insgesamt erhielten rund 26 000 Kinder und Jugendliche zusätzliche Sprachförderung.

(dpa)