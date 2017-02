Graffiti und Gesang hinter Gittern sollen bei der Resozialisierung helfen: Kunst im Knast

Im Treppenhaus auf dem Weg zur Kunstwerkstatt prangen bunte Graffiti neben Gitterfenstern. Der Kursleiter schließt die Eingangstür zum Raum auf und sorgfältig wieder zu, denn seine Schüler sitzen im Jugendgefängnis Rockenberg ein. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Kassel wiederum stimmen Gefangene „Let it be“ an, begleitet von Gitarre, E-Piano und Schlagzeug. Über Angebote wie diese sollen Häftlinge in Hessens Gefängnissen Ablenkung finden – und im besten Fall zu sich selbst.

„Die Kunst ist kein Allheilmittel“, betont Kursleiter Norbert Cloß im mittelhessischen Rockenberg. „Manche verschließen sich ganz. Aber andere öffnen sich dadurch“, sagt der Sozialarbeiter und Künstler. Dann würden die Jugendlichen von sich und der Tat erzählen – und es gar nicht merken. „In jedem Werk stecken ganz viele Geschichten.“ Etwa die eines Brandstifters, der eine Gipsmaske schwarz und tiefrot bemalte, so dass sie verkohlt wirkte. Oder die eines Jugendlichen, der ein Messer modellierte, die Waffe seiner Tat.

Geschenk an den Vater

Oder die eines 21-Jährigen, der gerade aus einem Betonstück einen Lastwagen herstellt. Der Silo-Sattelzug sei ein Geschenk für seinen Vater, einen Lkw-Fahrer, erzählt der junge Mann. Er selbst wolle auch einmal diesen Beruf ergreifen. Zuvor muss der 21-Jährige noch den Rest seiner Strafe von drei Jahren und vier Monaten absitzen. Die Kunsttherapie mache ihm sehr viel Spaß, sagt er. „Das beruhigt mich ein wenig.“

Für seinen Mithäftling, der an einem Linolschnitt arbeitet, ist die Kunst ein guter Zeitvertreib: „Man kommt aus dem Knastalltag raus und hat Ablenkung.“ Das sei aber nicht für jeden etwas, weil man auch etwas von sich preisgeben müsse. Was dem 20-Jährigen – zwei Jahre und zehn Monate Haft – an dem Kurs auch gut gefällt: „Hier gibt es keinen Stress mit anderen. Beim Sport schon eher.“

In Hessens 16 Gefängnissen geht es nicht allein ums Wegsperren der Straftäter, sondern vor allem um deren Resozialisierung. Im Vollzug, so steht es im Gesetz, „sollen die Gefangenen fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“. Deswegen gibt es Angebote und Maßnahmen wie Arbeit, Bildung, Therapie – und eben Kunst und Musik.

E-Piano und Gitarre

Konstantin Uhrmeister leitet den Gefangenenchor in der JVA Kassel I. Seit zwei Jahren musiziert der 30-Jährige jeden Montag mit Insassen. „Ich bin Musiker, mir ist eigentlich egal, wo ich spiele“, sagt er. Mal kommen zehn Sänger, mal 15 zu seinem Kurs. Uhrmeister sitzt am E-Piano und verbessert immer mal wieder die Sänger. „Das muss am Ende höher werden“, korrigiert er die Sänger in der Gefängniskirche mit den vergitterten Fenstern. Dann ermuntert er den Gitarristen zu einem kleinen Solo. Begeistert stimmen die verurteilten Mörder die Lieder an, die später in den wöchentlichen Gottesdienst eingebaut werden.

Der Kurs heißt „Heilsames Singen“ und wurde vom evangelischen Anstaltspfarrer Frank Illgen ins Leben gerufen. Dahinter steckt die Idee, dass die Insassen an einem Ort harmonisch zusammen sein sollen. Zudem stärkt das Singen das Selbstbewusstsein der Gefangenen. Die Musik gibt ihnen Kraft, ein Stück Mut und Freude. „Ich bin kein Seelsorger, aber ich höre mir natürlich auch Geschichten aus dem Alltag der Insassen an“, sagt Uhrmeister, der ganz unbefangen mit den Verurteilten umgeht. „Man gewöhnt sich daran, dass man beispielsweise nicht einfach länger spielen oder aus dem Raum gehen kann.“

Für die Inhaftierten ist die Abwechslung durch den Kurs wichtig. „Ich habe schon vor dem Gefängnis Gitarre gespielt, für mich ist das hier das Highlight der Woche“, erzählt ein junger Mann mit Glatze, der noch viele Jahre in Haft sitzen wird.

„Es ist tausendmal besser als die Zelle“, stimmt ein älterer Gefangener zu, der wegen schwerer Körperverletzung einsitzt. „Das Kopfkino verstummt hier“, berichtet ein anderer. „Das hier ist kein Wellnesshotel, aber der Montag ist ein Lichtblick“, sagt der zu lebenslanger Haft verurteilte Gefangene.

Im Jugendgefängnis Rockenberg sind die Maßnahmen für die Insassen entweder Teil des Schulunterrichts oder verpflichtendes Programm für jene Gefangene, die eine Sozialtherapie machen müssen. Derzeit läuft zudem das vom hessischen Finanzministerium geförderte Projekt „Kunst am Bau“. Eine Künstlerin verschönert dabei mit Mosaiken ein Dienstgebäude, die jungen Häftlinge sind mit ihren Ideen und Arbeiten daran beteiligt.

Aus Sicht der Gießener Kriminologin Britta Bannenberg kann Kunst auch einen Bildungsauftrag erfüllen. „Gerade im Jugendstrafvollzug gibt es erhebliche Bildungsdefizite bei vielen Gefangenen“, sagt Bannenberg. „Sie haben oft Schwierigkeiten, sich auszudrücken. Da ist es einen Versuch wert, mit Kunst ins Gespräch über sich und die Tat zu kommen.“ Wenn solche Angebote der Resozialisierung dienen sollen, dürfe man daran aber nicht zu hohe Erwartungen haben. „Sie müssen eingebettet sein in andere Angebote und Maßnahmen.“

Die Tat darstellen

Über die Kunst kommt man miteinander ins Gespräch, wie Norbert Cloß sagt. Die Gefangenen erhalten verschiedene Aufgaben: Sie sollen zum Beispiel ihre erste Tat darstellen oder das malen, was ihnen durch den Kopf schwirrt. Oder sie zeichnen, warum sie Probleme mit der Schule haben. „Die Themen sollen etwas mit den Jugendlichen zu tun haben“, sagt Cloß. Manchmal gehe es auch schlicht darum, dass sie einmal etwas abschließen und bis zum fertigen Bild durchhalten.

Für die beiden jungen Gefangenen mit dem Betonteil und dem Linolschnitt scheint es kein Problem zu sein, die Werke zu vollenden. Der 20-Jährige hat im Linol auch seine Freundin verewigt. Der 21-Jährige bearbeitet konzentriert den Lkw. In sechs Monaten wird der junge Mann entlassen. Die Kunst, sagt er, möchte er dann zu seinem Hobby machen.