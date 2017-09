Kunstausstellung documenta 14 in Kassel endet

Nach 100 Tagen endet die documenta 14 in Kassel am morgigen Sonntag. Ein letztes Mal sind dann die 30 Ausstellungsorte in der nordhessischen Stadt von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Bilanz der Besucherzahl wird zunächst noch nicht erwartet. Die Organisatoren der Ausstellung für zeitgenössische Kunst haben angekündigt, sich kommende Woche zu äußern. Am Donnerstag hatten die Organisatoren von 850 000 Besuchern gesprochen, die bisher nach Kassel kamen.

Die Kunstausstellung in Nordhessen wird von finanziellen Problemen der documenta gGmbH überschattet. Es wird ein Defizit von mehreren Millionen Euro erwartet. Die Stadt Kassel und das Land Hessen als Gesellschafter haben angekündigt, eine Bürgschaft zu prüfen. Informationen zur finanziellen Schieflage der Ausstellung sollen nach der nächsten Aufsichtsratssitzung am 21. September veröffentlicht werden.

(dpa)