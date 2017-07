Kunstministerium fördert 13 Projekte mit rund 146 000 Euro

13 hessische Projekte werden in diesem Jahr mit insgesamt 146 000 Euro aus dem Modellprojekt „Kulturkoffer” gefördert. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft, ihres Wohnorts oder Umfelds kulturelle Teilhabe und Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen”, sagte Kulturminister Boris Rhein (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden laut Mitteilung. Gerade Angebote auf dem Land sollten ausgebaut werden.

Zu den geförderten Projekten zählt unter anderem „Könige sind wir” des mobilen Theaters „GrueneSosse” in Frankfurt. Hier können hörgeschädigte Schüler Theater spielen. Für den „Kulturkoffer” sind nach Angaben des Ministeriums im Landeshaushalt bis 2018 rund vier Millionen Euro vorgesehen.

(dpa)