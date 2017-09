Kurdenfreundliche Bahoz-Gruppe soll sich aufgelöst haben

Die rockerähnliche Gruppe Bahoz soll sich aufgelöst haben. Ein Frankfurter Anwalt hat ein entsprechendes Schreiben bereits Anfang September im Internet veröffentlicht. Die hessischen Sicherheitsbehörden schätzten die Auflösung derzeit als glaubhaft ein, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur. „Dennoch bedarf diese der weiteren Beobachtung.” Die Gruppierung trat dem Innenministerium zufolge gegen die Verfolgung der kurdischen Minderheit in der Türkei ein und hatte in Hessen zwischen 60 und 70 Mitglieder.

Angesichts der angespannten politischen Lage in der Türkei hatte das Innenministerium in Wiesbaden noch vor kurzem eine Verschärfung der Konflikte unter den rockerähnlichen Gruppen Osmanen und Bahoz befürchtet. Die Osmanen neigten danach eher türkisch-nationalistischen Ansichten zu und hätten in Hessen rund 110 Mitglieder. Als Grund für ihre Auflösung heißt es unter anderem, die Bahoz seien für innenpolitische Zwecke benutzt worden, und es werde permanent versucht, eine Verbindung zur Politik aufzubauen.

(dpa)