Kuriose Wette: Axel Prahl ging im Nachthemd zur Bäckerei

Im Nachthemd ist Schauspieler Axel Prahl vor rund 30 Jahren an einer Brötchentheke in Kiel erschienen. „Damals habe ich gewettet, dass ich nur in meinem Nachthemd bekleidet in Kiel zur Bäckerei auf den Marktplatz gehe”, sagte Prahl dem Radiosender hr1. Die Wette habe er letztlich in den frühen 1980er Jahren mit seinem Auftritt in einem extrem kurzen Schlafgewand gewonnen. Abgespielt habe sich das Ganze während seines Schaulspielstudiums von 1982 bis 1985, sagte Prahl, der unter anderem im Münsteraner Tatort den Hauptkommissar Frank Thiel spielt.

(dpa)