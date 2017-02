Kurioser Betrugsfall um Kredite beschäftigt Amtsgericht

Gemeinsam mit einem falschen Erzbischof soll ein 65-Jähriger angebliche Millionen-Kredite an Gutgläubige vermittelt haben - nun steht er wegen Betruges vor dem Gießener Amtsgericht. Bei dem heutigen Prozess geht es um zwei mutmaßliche Taten aus dem Jahr 2010. Der Mann aus Gießen soll sich als Makler ausgegeben haben. Sein Komplize trat nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Bevollmächtigter der Vatikanbank auf - stilecht in der Montur eines Geistlichen. So sollen die beiden insgesamt 132 000 Euro Provision für die versprochenen, aber nie ausgezahlten Kredite ergaunert haben.

In einem Fall ging es laut Anklage um ein 100-Millionen-Euro-Darlehen für Immobilieninvestitionen, im anderen Fall um 400 Millionen Euro für ein Forschungsprojekt.

(dpa)