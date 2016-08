Kurz vorm USA-Flug: 59-Jährige verliert Reisepapiere im Zug

Im Zug verloren, per Zug wiederbekommen: Kurz vor ihrem Flug zurück in die Heimat hat eine US-Amerikanerin ihre Ausweispapiere in einem Zug verloren. „Sie war schon auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt”, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Würzburg am Montag. Die 59-Jährige wollte demnach eigentlich am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr abfliegen. Doch auf der Bahnfahrt von Rothenburg ob der Tauber nach Frankfurt über Würzburg habe die 59-Jährige ihre Tasche mit Ausweis und Kreditkarten liegengelassen. Sie sei schon so weit gewesen, ihre Reise umzubuchen.

Die Amerikanerin meldete sich am Sonntagnachmittag aber noch bei der Bundespolizei in Würzburg, weil sie eine Bescheinigung über ihre verlorenen Papiere haben wollte. Doch die Polizisten fanden heraus, dass zwei Flugbegleiterinnen, die im selben Zug unterwegs waren, die Tasche gefunden und an Bahnmitarbeiter übergeben hatten. Ein Zug brachte die Tasche dann rechtzeitig nach Würzburg - und die Besitzerin konnte wie geplant die weitere Rückreise in die USA antreten.

(dpa)