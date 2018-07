Wetter: Kurze Abkühlung in Hessen erwartet

Nach einem sonnigen Wochenstart erwartet Hessen im Verlauf der kommenden Tage eine kurze Abkühlung. Der Montag startet noch mit Sonne und Temperaturen bis zu 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. Erste Wolken und mäßiger Wind ziehen allerdings von Norden und Osten auf. In der Nacht zum Dienstag bleibt es örtlich bewölkt. Dazu werden vereinzelt ein paar Tropfen Regen erwartet.

Etwas frischer wird es am Dienstag. Vor allem im nordhessischen Bergland kommt es zu einzelnen Regenschauern. Dazu ist es wechselhaft bis stark bewölkt bei kühleren 18 bis 23 Grad. Der Mittwoch bleibt weitestgehend trocken. Die Temperaturen steigen dann wieder auf 26 Grad.

(dpa)