Ladenbesitzer verjagt Räuber mit Computertastatur

Mit Hilfe einer Computertastatur und einem Monitor hat ein Ladenbesitzer in Naumburg (Landkreis Kassel) einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Täter richtete am Freitagnachmittag in dem Schreibwarengeschäft mit angeschlossener Post- und Lottostelle eine Pistole auf den 48-Jährigen und forderte Bargeld. Doch der Geschäftsinhaber griff reflexartig nach Tastatur und Monitor auf dem Kassentresen und warf beide nach dem Räuber, wie die Polizei mitteilte. Der mit einem Schal maskierte Täter flüchtete. Eine Kundin, die gerade den Laden betreten wollte, folgte dem Mann ein kurzes Stück und beobachtete, wie er in einem schwarzen Kleinwagen flüchtete.

(dpa)