Längste Hängebrücke soll nun an Mühlenkopfschanze entstehen

Noch in diesem Jahr soll im nordhessischen Willingen der Bau einer Hängebrücke als Touristenattraktion beginnen. „Wir bauen an der Mühlenkopfschanze die längste Brücke der Welt im tibetanischen Stil”, sagte Arnd Brüne, ein Geschäftsführer der Skyline Diemelsee GmbH, am Dienstag. Beim Tibet-Stil haben Brücken keine hochaufragenden Bauteile oder Stützen. Ein bekanntes Beispiel ist die Touristenbrücke am Fernpass Reutte in Tirol. Die 665 Meter lange Brücke in Willingen soll in 100 Metern Höhe von der Schanze zum Musenberg führen. Die Kosten werden auf vier Millionen Euro geschätzt.

Die Skyline Diemelsee GmbH habe sich mit großer Mehrheit für den Bau entschieden, erklärte Brüne. Die Finanzierung des Projekts sei gesichert. Ursprünglich plante man eine Seilhängebrücke für Fußgänger über den Diemel-Stausee. Dort gab es jedoch Komplikationen durch den Naturschutz. Das Projekt sei aber noch nicht abgeschrieben. Zuvor hatte die Tageszeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine” (HNA) über das Thema berichtet.

Im osthessischen Rotenburg ist ein ähnliches Projekt in Planung. Dort soll eine Riesenhängebrücke auf 540 Metern Länge in 50 Metern Höhe das Kottenbachtal überspannen.

