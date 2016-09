Erster Schritt, aber keine Lösung: Lärmobergrenzenkonzept für den Flughafen wird kritisch diskutiert

Wer erwartet hatte, die Lärmobergrenze würde sich auf die Zahl der jährlichen Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen beziehen, der muss umdenken: Tatsächlich ist es eine geografische Grenze, die Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) für die Beschränkung des Fluglärms plant. In seinem Ministerium hat man die Fläche rund um das bestehende Bahnensystem zugrunde gelegt, das einem sogenannten Tagesdauerschallpegel in Höhe von 55 Dezibel und mehr ausgesetzt ist, die Rede ist vom „hochbetroffenen Gebiet“. Dies hat unter Zugrundelegung der Flugbewegungen des Jahres 2015 eine Größe von 18 917 Hektar (grau gepunktete Linie auf nebenstehender Karte). Als Nächstes wurde errechnet, wie groß dieses Gebiet wäre, wenn die ursprünglich für 2020 geplanten 701 000 An- und Abflüge erfolgen würden – mehr Flüge gleich mehr Lärm, also ein größeres Gebiet (rot gepunktete Linie).

Rechtssicherheit gefordert Konzept zur Lärmminderung stößt auf ein geteiltes Echo Das Konzept zur Lärmminderung stößt auf ein geteiltes Echo in Politik, Wirtschaft und bei Bürgern.

Reduziert man nun dieses Areal um die als Einsparung festgesetzten 1,8 Dezibel, entsteht eine Fläche, die kleiner ist als „Plan 2020“, aber auch größer als der Ist-Zustand (durchgezogene rote Linie). Das heißt, es wird leiser gegenüber der maximal möglichen Belastung, lauter allerdings gegenüber heute.

Kommentar: Das Scheitern der Grünen beim Fluglärm Die schlechte Nachricht zum Thema Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen: Es wird nicht leiser für die lärmgeplagten Anwohner. Die gute Nachricht: Es wird aber auch nicht so laut, wie es theoretisch werden dürfte.

In Fläche ausgedrückt bedeutet dies, ohne Lärmobergrenze dürften weitere 11 077 Hektar rund um den Flughafen dauerhaft mit 55 Dezibel und mehr belastet werden. Mit der geplanten Einschränkung wären dies „nur“ 3276 Hektar, also 70 Prozent weniger, als laut Planfeststellung möglich wären. Damit habe Fraport immer noch einen Puffer für weitere Flugbewegungen, argumentiert Al-Wazir, weitere Entwicklungsmöglichkeiten für den Flughafen seien folglich gegeben.

Diese Grenzen sind nicht starr, sie können sich je nach Wind- und damit Betriebsrichtung am Airport weiter nach Osten oder nach Westen verschieben.

