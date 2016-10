Land Hessen gibt mehr Geld für Sozialwohnungen

Das Land Hessen steckt zusätzliche Millionen in den sozialen Wohnungsbau. Insgesamt sollen 75 Millionen Euro mehr investiert werden, wie das für das Wohnungswesen zuständige Umweltministerium am Samstag in Wiesbaden mitteilte. Das Geld kommt vom Bund. Es soll verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 fließen. Nach Angaben des Ministeriums fördert Hessen den Bau von Sozialwohnungen bis 2019 mit rund 1,2 Milliarden Euro. Davon könnten 12 000 Wohnungen bezuschusst werden. In diesem Jahr seien rund 2500 Sozialwohnungen geplant.

