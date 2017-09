Land bietet Hengste zum Verkauf an

Planungsdezernent hat beim bei den Bürgern einen schweren Stand „Wo ist denn der große Verdreher?“

Steinbach. Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD) will einen neuen Stadtteil Richtung Steinbach und Oberursel schaffen, viele Menschen im Taunus kämpfen dagegen. Am Samstag trafen beide Seiten auf SPD-Einladung in Steinbach aufeinander – ein Ortstermin voller Emotionen. mehr