Land einigt sich mit Kommunen zu Kita-Gebühren

Die hessischen Kommunen und das Land haben sich auf die Finanzierung der Hessenkasse und beitragsfreien Kita geeinigt. Das geht aus einer Mitteilung des Finanzministeriums vom Dienstag hervor. Mit der Hessenkasse will das Land finanzschwachen Kommunen beim Abbau ihrer Dispokredite unter die Arme greifen. Dafür sollen Kassenkredite abgelöst und dann deren Abbau organisiert werden.

Ab August soll die Kita-Betreuung in Hessen für sechs Stunden am Tag beitragsfrei sein. Das dritte Kindergartenjahr ist schon jetzt gebührenfrei. Für die Reform stellt die Landesregierung im Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt 440 Millionen Euro bereit. Die Einzelheiten will Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am (morgigen) Mittwoch gemeinsam mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Wiesbaden erläutern.

(dpa)