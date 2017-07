Neustart mit der Hessenkasse: Land entschuldet Kommunen weiter, nimmt sie dafür aber stärker an die Kandare

Zuckerbrot und Peitsche: Nach diesem Motto hat die hessische Landesregierung am Dienstag ein neues Programm zum Schuldenabbau in den Kommunen vorgelegt. Eine eigens dafür geschaffene „Hessenkasse“ soll am 1. Juli kommenden Jahres die insgesamt rund sechs Milliarden Euro an sogenannten Kassenkrediten übernehmen, die in den letzten Jahren in vielen Städten, Gemeinden und Landkreisen angehäuft wurden. Das Land trägt beim Abbau dieser Schulden gut ein Drittel der Kosten, den Rest müssen die Kommunen selbst tragen – entweder aus eigenen Mitteln oder aus ihnen zustehenden Zuschüssen des Bundes. Im Gegenzug will sich das Land als Kommunalaufsicht aber mehr Rechte sichern und den Kommunen beim Geldausgeben schärfer auf die Finger sehen.

Recht kurzfristig hatten Finanzminister Thomas Schäfer und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) zu der Pressekonferenz eingeladen, um das neue Hilfsprogramm zu verkünden. Erst in der vorigen Woche hatten Regierung und Opposition bei einer Landtagsdebatte noch heftig über die Kommunalfinanzen gestritten, wobei SPD, Linke und FDP deren Lage in schwarzen, CDU und Grüne dagegen in eher rosigen Farben malten. Nur sechs Tage später begannen die beiden zuständigen Minister nun damit, eine Art Füllhorn über notleidende Kommunen auszugießen.

„Die Hessenkasse ermöglicht unseren Kommunen einen Neustart“, verkündeten Beuth und Schäfer stolz. Der Finanzminister erläuterte, dass die eigentlich nur zur Überbrückung kurzfristiger Engpässe innerhalb eines Haushaltsjahres zulässigen Kassenkredite von den Gemeinden und Landkreisen immer mehr wie eine Art Dispokredit zur Kontoüberziehung genutzt würden. Über 260 Kommunen seien daran beteiligt, und mit 1059 Euro solcher Kassenkredite pro Einwohner liege Hessen deutlich über dem Durchschnitt von 633 Euro im Bundesgebiet. Um so größer sei die Chance dieser Kommunen, jetzt „den Reset-Knopf zu drücken“ und mit einem Schlag die entsprechenden Schulden an die „Hessenkasse“ abzudrücken. Und damit auch strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite etwas davon haben, gibt es für sie noch ein 500 Millionen Euro umfassendes Investitionsprogramm obendrauf.

Der Abbau der durch Kassenkredite entstandenen Schulden soll insgesamt 30 Jahre dauern. Die betroffenen Kommunen müssen sich mit je 25 Euro pro Einwohner und Jahr an der Finanzierung beteiligen. Zur Versorgung der „Hessenkasse“ mit dem nötigen Geld sollen aber alle hessischen Kommunen auch damit beitragen, dass sie die für den Fonds Deutsche Einheit bestimmte höhere Gewerbesteuerumlage auch nach deren geplantem Auslaufen 2020 weiter zahlen. Schon, damit nicht wieder eine solche Lage mit hohen Kassenkrediten entsteht, wenn einmal die Zinsen wieder steigen, will die Kommunalaufsicht in Beuths Innenministerium den Gemeinden künftig schärfere Auflagen für die Haushalte machen.

Dennoch begrüßten Städtetag sowie Städte- und Gemeindebund gestern das Hilfsprogramm. Über die Einzelheiten aber werde noch zu reden sein. Der Gemeindebund forderte einen größeren finanziellen Beitrag vom Land. Der Städtetag monierte den hohen Beitrag gar nicht an Kassenkrediten beteiligter Städte. Die SPD sprach von einem „unzureichenden Wiedergutmachungsversuch“ der Landesregierung. Die Linke forderte eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen statt lauter Sonderprogramme. Und die FDP nannte die „Hessenkasse“ eine „gewaltige Bad Bank“.