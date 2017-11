Land übernimmt Sammlung des „Deutschen Tapetenmuseums”

Das Land Hessen stellt die Weichen für einen Neubau des seit Jahren geschlossenen Tapetenmuseums in Kassel. Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) unterzeichnet heute den Vertrag zur Übernahme der Sammlung des Vereins Deutsches Tapetenmuseums. Außerdem wird ein Entwurf des Neubaus vorgestellt, der bei einem Architektenwettbewerb ermittelt wurde. Das Tapetenmuseum in Kassel galt in Form und Größe als weltweit einzigartig. Mit rund 23 000 Objekten dokumentierte die Sammlung die Geschichte der Tapete. Doch es ist seit 2008 wegen der Neubaupläne geschlossen.

(dpa)