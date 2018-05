Linien RB58 und RE59: Landesbahn stellt neue Elektrofahrzeuge mit WLAN vor

Vom 10. Juni an setzt die Hessische Landesbahn (HLB) auf den Linien RB58 und RE59 zwischen Frankfurt, Hanau und Aschaffenburg neue Elektrofahrzeuge mit kostenlosem WLAN zum Surfen im Internet ein. Vom Fahrplanwechsel an betreibt die HLB auch die Linie RB75 (Wiesbaden-Mainz-Darmstadt-Aschaffenburg), wie sie am Freitag mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Der Betriebsübernahme vom bisherigen Betreiber DB Regio war eine europaweite Ausschreibung vorausgegangen.

In Hanau stellte der RMV zusammen mit weiteren Partnern die 17 vierteiligen und 13 dreiteiligen Fahrzeuge des Typs Coradia Continental von Alstom vor. Sie seien großzügig und hell eingerichtet und behindertengerecht ausgestattet. In der Hauptverkehrszeit sei eine Kombination aus drei- und vierteiligen Fahrzeugen vorgesehen. Damit würden 400 Sitzplätze angeboten. Wie im RMV gibt es eine 1. und 2. Klasse. Neben kostenlosem WLAN stehen Steckdosen am Platz zur Verfügung - zum Beispiel fürs Aufladen des Smartphones.

(dpa)