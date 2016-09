Landesbank Helaba: Hannover-Leasing-Beteiligung verkaufen

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) will bis Mitte nächsten Jahres ihre Beteiligung an der Hannover Leasing verkaufen. Zur Begründung erklärte das Frankfurter Institut am Freitag, die Regulierung für geschlossene Fonds sei erheblich schärfer geworden. Zudem sei die Nachfrage von Privatkunden spürbar zurückgegangen. Die Hannover Leasing verwaltet geschlossene Beteiligungen und Publikumsfonds. Die Helaba hält 49,34 Prozent an der Hannover Leasing GmbH & Co. KG, 48 Prozent gehören der Hessisch-Thüringischen Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft (HTSB), die ebenfalls verkaufen will. Die restlichen Anteile sind im Besitz eines früheren Mitglieds der Geschäftsführung der Hannover Leasing.

(dpa)