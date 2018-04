Landesgartenschau in Bad Schwalbach eröffnet

Linke wählt Wissler und Schalauske zu Spitzenkandidaten

Kassel. Janine Wissler und Jan Schalauske werden die Linken in Hessen als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl im Oktober führen. Das haben rund 160 Vertreter der Kreisverbände bei einem Parteitag am Samstag in Kassel entschieden. mehr