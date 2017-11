Landesmuseum zeigt fertig präparierte Urpferdchen

Zwei vor einiger Zeit in der Grube Messel entdeckte und mittlerweile fertig präparierte Urpferdchen hat das Hessische Landesmuseum am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Die gut erhaltenen Stücke waren in den Jahren 2015 und 2016 gefunden worden. Künftig werden sie in der Ausstellung des Museums zu sehen sein.

Der zuständige Paläontologe, Torsten Wappler, sagte in Darmstadt, der gute Zustand der Tiere erlaube einen Blick auf Lebensbedingungen, die vor fast 50 Millionen Jahren rund um die Grube Messel geherrscht hätten. „Zähne, aber auch Zehen und Mageninhalt belegen die Anpassungsfähigkeit an die damaligen subtropischen Temperaturen in unserer Region”, erklärte Wappler.

Für das Museum waren es die ersten Urpferdchen-Entdeckungen seit 30 Jahren. Die Grube Messel in Südhessen gilt als eine der reichsten Säugetier-Fossilien-Lagerstätten der Welt. Das 2016 gefundene Tier war von Kopf bis Schwanz etwa 50 Zentimeter lang und fast komplett erhalten. Der Fund von 2015 gehörte einer Art an, die in der Grube noch nie mit kompletten Exemplaren belegt gewesen sei.

