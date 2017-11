Landesrechnungshof stellt Haushaltsbericht vor

Der Landesrechnungshof stellt heute in Wiesbaden seinen Bericht über die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Hessen für das Jahr 2016 vor. Anhand von Beispielen will Präsident Walter Wallmann unnötige Ausgaben und eine fehlende Gewichtung beim Einsatz der Landesgelder benennen und Schwachstellen etwa bei Förderprogrammen aufzeigen. Wallmann will aber auch Fälle präsentieren, bei denen die anhaltende Kritik des Landesrechnungshofs zu Erfolgen und der Rückkehr zu einer soliden Haushaltsführung des Landes geführt haben.

(dpa)