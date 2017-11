Landesrechnungshof stellt Kommunalbericht vor

Der Präsident des Landesrechnungshofs, Walter Wallmann, stellt heute in Wiesbaden seinen Kommunalbericht 2017 vor. Wallmann will über die finanziellen Risiken informieren, die in den Haushalten der hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden schlummern, und mit vielen Beispielen aus der Praxis Fehlentwicklungen in den Kommunen aufzeigen. Auch die Förderpraxis des Landes nimmt Hessens oberster Kassenprüfer in seinem Kommunalbericht unter die Lupe.

(dpa)