Landesregierung stellt Hessenreport vor

Wie geht es weiter auf dem hessischen Arbeitsmarkt? Eine Prognose bis zum Jahr 2030 soll der „Hessenreport” geben, der heute in Wiesbaden vorgestellt wird. Der Report beleuchtet unter anderem, wie sich die Konjunktur jeweils in den drei Regierungsbezirken Darmstadt, Gießen und Kassel voraussichtlich entwickelt wird. Welche Branchen wachsen überdurchschnittlich, wo fällt das Wachstum geringer aus? Darüber hinaus soll es darum gehen, was die Landesregierung zur Unterstützung des Arbeitsmarktes plant. Als Gesprächspartner stehen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Chef der hessischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Frank Martin, bereit.

(dpa)