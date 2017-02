Landesregierung will keine Studie zur Lehrerbelastung

Die schwarz-grüne Landesregierung wird vorerst keine Studie in Auftrag geben, die die Arbeitsbelastung der hessischen Lehrer untersucht. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion wurde am Mittwoch vom Wiesbadener Landtag in den kulturpolitischen Ausschuss verwiesen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte zuvor erklärt, eine solche Studie würde zu einer „Scheinobjektivität” führen.

Der SPD-Abgeordnete Lothar Quanz sagte, es gehe darum, sowohl die Entwicklung der Pflichtstunden für Lehrer als auch die Mehrkosten für Frühpensionierungen aufzuzeigen. Auch Belastungen etwa durch zusätzliche Aufgaben wie Inklusion und Integration könnten erkannt werden. Unterstützung kam von der FDP. „Es geht darum, die Situation an unseren Schulen objektiv darzustellen. Wovor haben Sie in der Koalition solche Angst, dass Sie das ablehnen?”, fragte der FDP-Abgeordnete Wolfgang Greilich.

Armin Schwarz von der CDU-Fraktion unterstellte der SPD indes, dass es ihr vorrangig darum gehe, die „Stimmung schlecht zu machen”. Daniel May von den Grünen sagte: „Wir reagieren auf die Herausforderungen in der Schule. Damit ist den Lehrern mehr gedient als mit einer großen Studie.”

(dpa)