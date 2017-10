Landessportbund Hessen unterstützt „Athleten Deutschland”

Der Landessportbund Hessen hat die Gründung des Vereins „Athleten Deutschland” begrüßt und seine Kritik am Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Zusammenhang mit der anstehenden Spitzensportreform erneuert. „Wir befürworten das Ziel, die Bedürfnisse der Athleten bei der Spitzensportförderung noch mehr in den Fokus zu rücken und damit beste Bedingungen für ihren Sport zu schaffen”, sagte lsb h-Präsident Rolf Müller am Dienstag in Frankfurt.

Aus seiner Sicht habe es der DOSB versäumt, die Sportler in den Mittelpunkt des Reformprozesses zu stellen. „Natürlich hätte ich es für besser empfunden, wenn die Gründung des neuen Vereins nicht nötig geworden wäre. Dazu hätte der DOSB aber frühzeitig die Kompetenzen der Athletenkommission stärken und die Vertretung weiter professionalisieren müssen”, erklärte Müller.

In diesem Zusammenhang erneuerte Hessens Landessportbundchef seine Kritik an dem im Reformprogramm vorgesehenen Grundprinzip der Konzentration. „Es kann nicht sein, dass Verbände ihre Athleten zum Umzug zwingen wollen, selbst wenn am neuen Standort keine besseren Bedingungen herrschen und der Athlet sein komplettes Umfeld samt Studien- oder Ausbildungsplatz zurücklassen muss”, sagte Müller.

(dpa)