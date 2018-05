Die Abgeordneten im hessischen Landtag bekommen Besuch von der "Goldmarie" und dem "Hansekaufmann" - dem Hessentagspaar 2018. Doch bevor in Korbach gefeiert werden kann, stehen drei voll gepackte Plenartage an.

Die Abgeordneten des hessischen Landtags wollen in der kommenden Woche die Reform der Landesverfassung auf den Weg bringen. Im Plenum sollen am Donnerstag die Gesetze über die geplanten Änderungen verabschiedet werden. Sie sind die Grundlage für einen Volksentscheid parallel zur Landtagswahl im Herbst.

Die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP hatten sich auf 15 mögliche Verfassungsänderungen verständigt. Dazu zählt etwa, die Todesstrafe formal zu streichen. Der Passus ist ohnehin ungültig. Bei den weiteren Änderungen geht es unter anderem um einen Stärkung des Ehrenamtes und Kinderrechten sowie um mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

Außerdem wird voraussichtlich spätestens am Donnerstag eine neue Regelung bei den Straßenbeiträgen fix gemacht. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen wollen gemeinsam mit der FDP, dass die Kommunen künftig selbst entscheiden können, ob sie ihre Bürger an den Kosten für den Bau oder die Sanierung von Straßen beteiligen oder nicht. Derzeit müssen Städte und Gemeinden mit einem Haushaltsdefizit diese Gebühren eintreiben.

Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) wird am Mittwoch sein geplantes Alterssparbuch ins Parlament einbringen. Mit diesem Gesetz will Hessen die Pensionszahlungen für seine Beamten stärker absichern. Wegen der steigenden Lebenserwartung rechnet das Land damit, dass die Gesamtzahl seiner Ruheständler in den nächsten 30 Jahren durchschnittlich um etwa 500 Männer und Frauen jährlich wächst. Die Ausgaben für deren Bezüge würden sich der Prognose zufolge verdoppeln - von derzeit rund 2,6 Milliarden Euro im Jahr auf 5,1 Milliarden Euro.

Zum Auftakt der Plenarwoche am Dienstag gibt Europaministerin Lucia Puttrich eine Regierungserklärung zum Thema Europa ab. Vorher stattet das Hessentagspaar den Abgeordneten einen Besuch ab. Lisa-Marie Fritzsche und Lukas Goos repräsentieren in diesem Jahr das Landesfest. Sie tragen die traditionellen Kleider der „Goldmarie” und des „Hansekaufmanns” und nehmen damit Bezug auf die Hessenstagsstadt Korbach.

Die nordhessische Stadt besitzt nach eigenen Angaben nicht nur die größte Goldlagerstätte in Deutschland, sondern ist zugleich die einzige Hansestadt Hessens. Der 58. Hessentag wird vom 25. Mai bis 3. Juni gefeiert. (dpa)