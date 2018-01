Landgericht spricht Urteil nach Schüssen in Offenbach

Ein Jahr nach Revolverschüssen auf einen Mann in der Offenbacher Innenstadt will das Landgericht Darmstadt heute das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 47-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags. Ihm wird vorgeworfen, am 29. Dezember 2016 mindestens drei Schüsse auf einen damals 38-Jährigen abgegeben und ihn lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angeklagte hatte sich unmittelbar nach der Tat Streifenpolizisten gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat neun Jahre Haft wegen versuchten Totschlags gefordert. Die Verteidiger plädierten auf gefährliche Körperverletzung und maximal drei Jahre Haft.

(dpa)