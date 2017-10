Sepp’l Niemeyer (63) ist ein Frankfurter Musiker. Er spielte früher in den Krautrockbands „Guru Guru“ („Der LSD-Marsch“), „Octupus“ und in der Punkband „Strassenjungs“ am Schlagzeug. Niemeyer stammt aus dem Dorf Hagen in der Nähe von Osnabrück. In den 1970er-Jahren lebte er in hessischen Landkommunen im Vogelsberg und im Odenwald. Heute lebt und arbeitet Niemeyer in Frankfurt. hin

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]