Landkreistag nimmt Regierung bei Integration in die Pflicht

Der Landkreistag nimmt die Regierung bei der Integration der Flüchtlinge in Hessen weiter in die Pflicht. Der Geschäftsführende Direktor Jan Hilligardt machte sich deswegen für eine Fortschreibung des Aktionsplans stark, der vor zwei Jahren von der schwarz-grünen Koalition ins Leben gerufen worden war. Dem Kommunalen Spitzenverband gehe es vor allem um ausreichende finanzielle Mittel, um den Asylsuchenden dauerhaft den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, genügend Wohnraum zu schaffen sowie die Kinder in den Kitas und Schulen unterzubringen.

Aber auch der Schutz der Bevölkerung bei kriminell auffällig werdenden Flüchtlingen müsse geregelt werden, sagte Hilligardt der Deutschen Presse-Agentur. Die Integration der Asylsuchenden sowie die finanzielle Ausstattung der Kommunen sind Themen bei der Jahrestagung des Hessischen Landkreistages am (heutigen) Freitag in Wiesbaden.

