Landtag bestimmt neuen Präsidenten des Staatsgerichtshofs

Im hessischen Landtag wird heute der neue Präsident des Staatsgerichtshofes gewählt und vereidigt (15.00 Uhr). Die Regierungsfraktionen CDU und Grüne haben für das Amt den Präsidenten des Oberlandesgerichts in Frankfurt, Roman Poseck, nominiert. Der Staatsgerichtshof ist das hessische Verfassungsgericht. Die Abgeordneten wollen zudem über nachhaltige Forstwirtschaft, die Ausstattung der Polizei und eine mögliche neue Brücke im Rheintal diskutieren. Laut Tagesordnung geht es am Mittwoch im Plenum auch um den Finanzplatz Frankfurt, die Stiftung „Miteinander in Hessen” und die Reform der Erbschaftssteuer.

