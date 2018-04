Landtag debattiert über Änderungen von Hessens Verfassung

Mit den geplanten Änderungen der hessischen Verfassung wird sich der Wiesbadener Landtag heute befassen. Eine Enquetekommission des Landtags hatte sich etwa darauf geeinigt, dass die Todesstrafe aus der Landesverfassung verschwindet, obwohl der Passus ohnehin längst ungültig ist. Außerdem will das Land Kinderrechte stärken und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern betonen. Parallel zur Landtagswahl im Oktober können die Bürger in einem Volksentscheid über die Verfassungsänderungen abstimmen.

Weitere Themen am zweiten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden werden die bessere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung sowie der Unterrichtsausfall an Hessens Schulen sein.

(dpa)