Landtag debattiert über Hasskommentare und Flughafen

Die Abgeordneten im hessischen Landtag wollen heute unter anderem über den Kampf gegen Hasskommentare im Internet diskutieren. Die Demokratie lebe zwar von Meinungsvielfalt, Hetze gegen einzelne Gruppen sei inakzeptabel, heißt es in dem Antrag der Grünen-Fraktion.

Auf Initiative der SPD-Fraktion wird es im Plenum um den neuen Kunden am Flughafen Frankfurt gehen, den Billigflieger Ryanair. Die Sozialdemokraten kritisieren, die irische Airline zahle ihren Mitarbeitern „absolute Niedriglöhne”. Die CDU-Fraktion will die Häuser des Jugendrechts zum Thema machen. In den Einrichtungen arbeiten Polizei, Staatsanwälte, Jugendgerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleich unter einem Dach.

Auf der Agenda steht auch die Novelle des Denkmalschutzgesetzes. In dem Entwurf wird unter anderem das Ehrenamt gewürdigt, zudem geht es um den besonderen Schutz der Welterbestätten. Die Linken-Fraktion richtet sich mit einer Gesetzesinitiative gegen den Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnungen. Um eine Beteiligung des Parlaments am hessischen Klimaschutzplan geht es der FDP-Fraktion.

(dpa)