Landtag debattiert über NSU-Ausschuss und Doppelhaushalt

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer will heute den Doppelhaushalt 2018/2019 in den Landtag einbringen. Die Opposition nutzt diesen Termin traditionell für eine Generalabrechnung über die Arbeit der Landesregierung. Vor der Haushaltsdebatte wird sich das Plenum mit der Aussage einer Zeugin im NSU-Untersuchungsausschuss beschäftigen.

Die SPD-Fraktion möchte, dass diese neuen Erkenntnisse an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet werden. Die Frau aus der Neonazi-Szene hatte erklärt, wenige Monate vor dem NSU-Mord an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat 2006 mehrfach in dessen Café in Kassel gewesen zu sein.

Finanzminister Schäfer plant für 2018 einen Landesetat ohne neue Schulden. Im Jahr darauf sollen 100 Millionen Euro an alten Verbindlichkeiten getilgt werden. Möglich machen dies die gute wirtschaftliche Lage des Landes und sprudelnde Steuereinnahmen. Im Doppeletat sind unter anderem 600 neue Stellen für Polizisten und 700 zusätzliche Sozialpädagogen an den Schulen eingeplant.

