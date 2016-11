Landtag diskutiert weiter über Landeshaushalt 2017

Die Debatte über den hessischen Landeshaushalt 2017 geht heute im Landtag in ihre nächste Runde. Dazu werden in Wiesbaden die Etats der einzelnen Ministerien, des Rechnungshofs, des Staatsgerichtshofs und des Parlaments selbst aufgerufen. Verabschiedet wird der Haushalt erst nach der dritten Lesung im Dezember. Zuvor wird eine neue Vizepräsidentin des Rechnungshof gewählt, das Kabinett hat für dieses Amt Regine Bantzer vorgeschlagen. Die 55-jährige Betriebswirtin soll Reinhard Cuny ablösen, der in den Ruhestand geht.

(dpa)