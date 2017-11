Landtag geht in die Verlängerung

Die Debatten im hessischen Landtagsplenum gehen heute in die Verlängerung. Viele unerledigte Punkte hatten dafür gesorgt, dass nicht wie üblicherweise nach drei Tagen am Donnerstagabend Schluss ist. In der zusätzlichen Zeit soll nun unter anderem über „Arbeitslehre” diskutiert werden, ein Pflichtfach an Haupt-, Real- und integrierten Gesamtschulen. Weitere Themen sind die Ausgaben der Landesregierung für die Ausbildungsförderung, das Sprachförderprogramm „InteA” für Migranten und der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern.

(dpa)