Landtag setzt gemeinsames Zeichen für offene Gesellschaft

Junger Braunbär aus Wildpark Knüll überraschend tot

Homberg. Einer von drei Braunbären aus dem Wildpark Knüll in Nordhessen ist tot. Wie das Tiergehege in Homberg und der Schwalm-Eder-Kreis am Freitag mitteilten, entdeckten Mitarbeiter das Jungtier bei einem Kontrollgang am Dienstag. mehr