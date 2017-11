Wilhelm-Leuschner-Medaille: Landtag streitet über Koch

Einen heftigen Schlagabtausch hat sich der hessische Landtag am Donnerstag darüber geliefert, ob der ehemalige Ministerpräsident Roland Koch (CDU) die höchste Auszeichnung des Landes, die Wilhelm-Leuschner-Medaille, erhalten soll. Dabei ging es viel um Vergangenheitsbewältigung.

Nach wachsenden Protesten von Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Migrantenorganisationen und anderen Gruppen gegen die Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Roland Koch (CDU) forderte die SPD im Landtag den Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) auf, die Medaille nicht an Koch zu verleihen. Zudem solle in Zukunft nicht mehr der Ministerpräsident allein über die Verleihung der Auszeichnung entscheiden, sondern ein Kuratorium.

Die schwarz-grüne Koalition hingegen beantragte, dass der Landtag „auf eine Kommentierung dieser Entscheidung“ Bouffiers verzichten solle. CDU und Grüne setzten sich gegen SPD und Linke durch. Die sechs Abgeordneten der FDP enthielten sich der Stimme. Das hatten fünf von ihnen auch beim SPD-Antrag getan und sich so vom ehemaligen Koalitionspartner Koch distanziert.

Wir stellen die wichtigsten Aussagen der Landtagsredner vor:

Günter Rudolph (SPD): Rudolph erinnerte an den Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner, der am 29. September 1944 ermordet wurde und betonte: „Die diesjährige Verleihung an Herrn Koch entspricht diesem Geist genau nicht.“ Koch habe insbesondere im Landtagswahlkampf 1999 mit „seiner schwarzgeldfinanzierten, ausländerfeindlichen Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft“, die Gesellschaft gespalten. Die Bezeichnung „jüdische Vermächtnisse“ zur Verschleierung von CDU-Schwarzgeld sei ein „nicht zu akzeptierender Tabubruch“. Zum Antrag von Schwarz-Grün sagte er: „Entweder Sie sind nicht sprachfähig oder sprachwillig. Beides ist gleich schlimm.“

Michael Boddenberg (CDU) : Der CDU-Mann sprach in Richtung SPD von „gekränkter Eitelkeit“. Sie beschädige damit nicht nur das Ansehen Kochs, sondern auch Leuschners. Koch sei „ein würdiger Träger der Wilhelm-Leuschner-Medaille“, zu seiner Lebensleistung gehörten ein wirtschaftlich erfolgreiches Hessen, der erste Integrationsplan und die Deutsch-Vorlaufkurse. Kochs sei „streitbar“ gewesen und man könne seine Politik kritisieren, aber er habe einen „unschätzbaren Dienst an der Demokratie geleistet“.

Jürgen Lenders (FDP) : „Es gibt viele gute Gründe, wieso Roland Koch die Auszeichnung bekommen soll“, sagte Lenders – und zählte Verdienste auf, darunter die rechtliche Gleichstellung homosexueller Beamter und den Flughafenausbau. Zugleich zeigte sich Lenders gesprächsbereit darüber, ob künftig ein Gremium entscheiden soll.

Janine Wissler (Linke) : „Nein, Nein und nochmals Nein“, bekräftigte Wissler ihre Ablehnung. Die Verleihung der Medaille sei eine „Verhöhnung des Erbes Wilhelm Leuschners.“ Angesichts des Schadens, den Koch angerichtet habe, „sollte man ihn in Regress nehmen, statt ihm eine Medaille umzuhängen“, sagte sie und sprach von einer „rassistischen Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft“ und dem „brutalsten Sozialabbau-Programm der Landesgeschichte“. Zudem sei es „erbärmlich“, dass die grüne Fraktion kein klares Wort gegen die Auszeichnung finde.

Mürvet Öztürk (parteilos) : Das Ex-Mitglied der Grünen beschwor ihre ehemaligen Fraktionskollegen, die Verleihung an Koch abzulehnen: „Zeigt bitte Haltung!“ Die Wunde, die Koch mit seiner Anti-Doppelpass-Kampagne geschlagen habe, wirke noch immer tief in der migrantischen Gesellschaft: „Roland Koch ist ein Spalter.“

Mathias Wagner (Grüne): „Niemand wird es verwundern, dass uns Grünen Roland Koch nicht als Preisträger eingefallen wäre“, sagte Wagner. Die Fraktion bleibe bei der Kritik an der Politik Kochs und „wir haben nichts vergessen – weder die Kampagne zur doppelten Staatsbürgerschaft noch andere Wahlkämpfe“. Dennoch akzeptiere die Fraktion die Entscheidung des Ministerpräsidenten. Den Kritikern an der Verleihung warf Wagner eine „Sehnsucht nach dem alten Landtag mit seinen polarisierenden und manchmal krawalligen Debatten“ vor. Doch die schwarz-grüne Koalition sei auch „deshalb erfolgreich für Hessen, weil wir die Vergangenheit nicht vergessen haben und dennoch die Gegenwart und Zukunft gestalten wollen“.

Axel Wintermeyer (CDU): Der Chef der Staatskanzlei warf den Gegner „politisch motiviertes Nachtreten“ vor und kündigte an, dass Ministerpräsident Bouffier seine Entscheidung für Koch bei der Preisverleihung am 1. Dezember begründen werde.