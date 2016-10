Landwirt des Jahres kommt aus der Nähe von Darmstadt

Ein Hesse ist Landwirt des Jahres: Der 42-jährige Michael Dörr aus Roßdorf bei Darmstadt ist vom Fachmagazin „dlz agrarmagazin” geehrt worden. Dörr sei unternehmerisch wie betriebswirtschaftlich fit und Landwirt aus Leidenschaft, begründete die Jury des Ceres Award ihre Entscheidung. Der Preis ist unter anderem verbunden mit 10 000 Euro für ein Projekt, das das Ansehen der Landwirtschaft fördern soll. Dörr hat rund 320 Kühe in seinem Betrieb, dem Karlshof. „Die Milchviehhaltung hat der Gewinner bis ins Detail im Griff”, lautete das Urteil der Fachjury.

Außerdem kümmere sich der 42-Jährige um Schulklassen und andere Besuchergruppen. Der Preis wurde Dörr auf einer Gala am Dienstagabend in Berlin überreicht, wie der Deutsche Landwirtschaftsverlag am Mittwoch berichtete.

(dpa)