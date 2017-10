Laster im Halteverbot: Kleintransporterfahrer verunglückt

Ein Kleintransporter ist auf einer Rastanlage an der A67 bei Lorsch (Kreis Bergstraße) auf einen Gefahrgut-Laster geprallt, der unbeleuchtet im Halteverbot stand. Der Kleintransporter wurde völlig zertrümmert, sein Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Der 32 Jahre alte Fahrer war am frühen Morgen kurz nach einem Überholmanöver auf den Rasthof abgebogen. An der Einfahrt krachte sein Transporter den Angaben zufolge auf den mit Ameisensäure beladenen Sattelzug.

Der Transporter wurde auf die Autobahn zurückgeschleudert, wo er liegen blieb und zwei Fahrspuren blockierte, wie es weiter hieß. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Im Laufe des Morgens konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Wie lange Autobahnmeisterei und Bergungskräfte noch im Einsatz sind, sei noch nicht abzusehen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen.

Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Der Auflieger des Gefahrguttransporters war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Ladung wurde aber nicht beschädigt.

(dpa)