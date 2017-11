Eine Radfahrerin ist in Darmstadt von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Warum es am Dienstag zu der Kollision an einer Kreuzung kam, war noch unklar. Die Kreuzung musste zunächst voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details nannten die Beamten ebenfalls noch nicht.

(dpa)