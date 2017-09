Lastwagen rast auf Autobahn in Stauende: Schwerverletzte

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 60 in das Ende eines Staus hineingerast. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Montagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die Autobahn war rund um Rüsselsheim wegen der Bergungsarbeiten über Stunden in Richtung Mainz blockiert. Nach ersten Ermittlungen hatte der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer das Stauende zu spät erkannt. Trotz einer Vollbremsung rammte er den vor ihm fahrenden Sattelzug. Dessen 31 Jahre alter Fahrer und der 59-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro.

(dpa)