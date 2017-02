Lastwagen stößt gegen Oberleitung und legt Bahnverkehr lahm

Ein Schaden an der Oberleitung hat am Dienstag den Regionalverkehr der Bahn zwischen Kassel und Fulda teils lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Kassel mitteilte, hatte ein 50-Jähriger am Bahnhof Lispenhausen mit dem Aufbau seines Lastwagens die Leitung erwischt. Der Mann hatte in dem Ort nahe Rotenburg an der Fulda versucht, auf einem Bahnübergang zu wenden. Dabei beschädigte er die 15-000-Volt-Leitung. Menschen wurden nicht verletzt.

Während der Reparaturen musste zwischen Bebra und Heinebach ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Betroffen waren nach Schätzungen der Bundespolizei mehrere Dutzend Regionalzüge. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, war zunächst offen. Am frühen Abend war das Gleis Richtung Süden nach wie vor gesperrt, wie ein Sprecher sagte. Die Schadenshöhe muss laut Bundespolizei noch ermittelt werden.

(dpa)