Lastwagen und Auto krachen frontal ineinander: Mann stirbt

Randale in Hessen Brennende Mülltonnen an Halloween, Böller und Steine auf Polizisten

Schwalbach/Darmstadt. Es ist mehr als Schabernack, was Randalierer in der Halloweennacht getrieben haben. In Schwalbach brennen Mülltonnen, Polizisten werden attackiert. Andernorts sind Teilnehmer eines Fitnesskurses die Leidtragenden, ein Kostümierter raubt einem Jungen Süßigkeiten. mehr