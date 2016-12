Lastwagenfahrer mit gefälschten Potenzpillen erwischt

Ein Lastwagenfahrer ist bei einer Zollkontrolle auf der Autobahn 7 mit mehr als 1600 gefälschten Potenzmitteltabletten erwischt worden. Der 51-jährige Fahrer war am Donnerstag bei Hasselberg im Schwalm-Eder-Kreis kontrolliert worden, wie das Hauptzollamt in Gießen am Freitag mitteilte. In der Führerkabine entdeckten die Beamten die Potenzpillen, die der Mann eigenen Angaben zufolge an der Grenze von Österreich zu Deutschland gekauft hatte. In Hamburg wollte er sie für 800 Euro weiterverkaufen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

(dpa)